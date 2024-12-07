Петербуржец пытался отсудить у Смольного 10 млн рублей за «потерю времени»

Он предлагал властям инженерные проекты на протяжении 18 лет Житель Петербурга подал иск к правительству города, потребовав компенсацию морального вреда за потраченное время, пишет «Московский комсомолец в Петербурге».
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