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Царьград

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Русский "Купол" закрыл небо от Starlink: ВСУ остались без глаз и ушей

Русский "Купол" закрыл небо от Starlink: ВСУ остались без глаз и ушей

Русская армия лишила киевский режим одного из главных технологических преимуществ. Новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Волна-Купол-Гарант» доказал свою эффективность против спутниковой сети Starlink, которую ВСУ использовали для управления беспилотниками и координации атак.

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