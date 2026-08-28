Русский "Купол" закрыл небо от Starlink: ВСУ остались без глаз и ушей

Русская армия лишила киевский режим одного из главных технологических преимуществ. Новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Волна-Купол-Гарант» доказал свою эффективность против спутниковой сети Starlink, которую ВСУ использовали для управления беспилотниками и координации атак.
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