Русский "Купол" закрыл небо от Starlink: ВСУ остались без глаз и ушей

Русская армия лишила киевский режим одного из главных технологических преимуществ. Новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Волна-Купол-Гарант» доказал свою эффективность против спутниковой сети Starlink, которую ВСУ использовали для управления беспилотниками и координации атак.