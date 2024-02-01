Шесть общественных пространств благоустроят в городе Иркутске в этом году

В 204 году в Иркутске благоустроят шесть общественных пространств. Обновление ожидает береговую территорию реки Ушаковки в районе улицы Храмцовской, сквер «Ирис» на бульваре Рябикова, 20а, бульвар «Солнечный» на отрезке улицы Байкальской от 284 до 290 дома, пространство на улице Лермонтова от Игошина до Колхозной.
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