Шесть общественных пространств благоустроят в городе Иркутске в этом году

В 204 году в Иркутске благоустроят шесть общественных пространств. Обновление ожидает береговую территорию реки Ушаковки в районе улицы Храмцовской, сквер «Ирис» на бульваре Рябикова, 20а, бульвар «Солнечный» на отрезке улицы Байкальской от 284 до 290 дома, пространство на улице Лермонтова от Игошина до Колхозной.