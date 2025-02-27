Politico: Макрон не смог добиться от США гарантий безопасности для Украины

Попытки президента Франции Эммануэля Макрона добиться от США для Украины гарантий безопасности оказались пустой тратой времени, на экстренном совещании европейских лидеров Макрон заявил, что Дональд Трамп не дает никаких обещаний, пишет Politico.
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