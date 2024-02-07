Путин: Россия делает все, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках в секторе Газа

Президент России Владимир Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и главой федерации еврейских общин Александром Бородой в среду, 7 февраля, заявил, что работа российских дипломатов с политическим крылом ХАМАС по оказанию помощи заложникам дает результаты, – сообщили в Кремле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии