Путин: Россия делает все, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках в секторе Газа

Президент России Владимир Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и главой федерации еврейских общин Александром Бородой в среду, 7 февраля, заявил, что работа российских дипломатов с политическим крылом ХАМАС по оказанию помощи заложникам дает результаты, – сообщили в Кремле.