Боуз назвал позорным поведение Зеленского на встрече с Уиткоффом и Кушнером

Ирландский журналист Чей Боуз назвал позорным поведение Владимира Зеленского и представителей украинской делегации во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
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