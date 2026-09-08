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В Федерации футбола Таджикистана оценили товарищеский матч против сборной России по медиафутболу

Вице-президент Федерации футбола Таджикистана Искандар Джалилов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о товарищеском матче между сборными медиафутбола Таджикистана и России (3:4).

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