В Крыму назвали единственный способ вхождения Украины в ЕС

Единственный способ, каким Украина может стать частью Европейского союза (ЕС), — это войти в ЕС в составе других государств, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, его цитирует РИА Новости.
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