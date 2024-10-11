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В Крыму назвали единственный способ вхождения Украины в ЕС

В Крыму назвали единственный способ вхождения Украины в ЕС

Единственный способ, каким Украина может стать частью Европейского союза (ЕС), — это войти в ЕС в составе других государств, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, его цитирует РИА Новости.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Ну, почему же? Если у ЕС всё прекрасно и нет никаких проблем, то почему бы не посадить себе на шею нахлебника и побирушку в лице бывшей (уже) Украины со всеми её &quot;прелестями&quot;!
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22 час.

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