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Гематолог Кузнецов ответил на 5 вопросов о том, как меняется наша кровь с возрастом

Гематолог Кузнецов ответил на 5 вопросов о том, как меняется наша кровь с возрастом

Можно ли по анализу крови определить, что организм постарел, или уточнить его биологический возраст? Стареет ли наша кровь и могут ли ухудшиться ее функции с годами? Эти вопросы часто интересуют людей.

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