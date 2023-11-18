Медвежий угол
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Медвежий угол

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Демографию в РФ поправят заключенные?

Демографию в РФ поправят заключенные?

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Да, это единственная возможность. Зеки и мигранты восстановят демографию.
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5 час.
Николай Кучков
Помнится Вольфович предлагал: дать возможность мужчинам содержать до четырёх жен при их согласии и возможности мужчины.Ситуация для государства критическая-грозит исчезновение России.Поэтому и решение должно быть кардинальное. Думаю, строительство и выдачу квартир должно взять на себя государство. Чем больше детей,тем лучше условия жизни семей. Как вариант, заключать договор на рождение детей и в таком случае выделять лучшие условия.
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5 час.
Михаил Сартин
Можно выдумывать разную х...ню. А почему нельзя нормально обеспечивать людей нормальной з.платой, чтобы они могли создавать свои семьи. Может можно сделать нормальное здравоохранение. Вернуть пенсионный возраст, что-бы пенсионеры спокойно могли правильно воспитывать своих внуков. Но для этого надо что-бы правительство и депутатский корпус просто думали о людях и о стране. А не о том как набить свой карман.
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1 час.

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