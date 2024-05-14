Нефть может вырасти после решения ОПЕК+

Нефть растет перед публикацией прогноза рынка ОПЕК — трейдеры ждут ограничения предложения. Кроме того, инвесторы следят за данными по инфляции в США, которые будут определять перспективы денежно-кредитной политики.
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