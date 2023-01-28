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Форвард «Амкала» Фанки: «Я в жестком тильте. Как я играл в «Роме» и как играю здесь – небо и земля»

Форвард «Амкала» Фанки прокомментировал количество своего игрового времени в «Амкале». – Ты почти перестал играть в «Амкале».

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