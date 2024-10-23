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«Печальная и ужасная ситуация»: в Британии жалуются, что Украине не победить русских

«Печальная и ужасная ситуация»: в Британии жалуются, что Украине не победить русских

Украина не сможет победить Россию и должна надеяться на скорейшее подписание перемирия. Об этом в эфире интернет-канала «The Spectator» заявил британский журналист Оуэн Мэтьюз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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