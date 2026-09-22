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Фотограф заснял молнию над горой в грозу, которая унесла жизнь 19-летнего туриста

Фотограф заснял молнию над горой в грозу, которая унесла жизнь 19-летнего туриста

Удар молнии в гору Тимпаногос / © Taylor Ehat В прошлую пятницу, 18 сентября, на вершине горы Тимпаногос в округе Юта (штат Юта) от удара молнии погиб 19-летний юноша, еще несколько человек получили травмы.

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