Фотограф заснял молнию над горой в грозу, которая унесла жизнь 19-летнего туриста

Удар молнии в гору Тимпаногос / © Taylor Ehat В прошлую пятницу, 18 сентября, на вершине горы Тимпаногос в округе Юта (штат Юта) от удара молнии погиб 19-летний юноша, еще несколько человек получили травмы.
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