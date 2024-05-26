Скриншот видео Военные группировки войск "Север" героически эвакуировали из-под обстрелов со стороны военнослужащих ВСУ и украинских националистов мирное население Волчанска в Харьковской области и оказали гражданам квалифицированную медпомощь.
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