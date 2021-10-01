В Брянске женщина предлагала взятку полицейскому, чтобы он завёл дело о госмятеже на её мужа. Дело было нужно, чтобы получить убежище в США

Всё прекрасное вы уже прочли, но если хотите, то вот детали. Даме 37 лет, на свидание со следователем пришла в сквер имени Карла Маркса, передала сотруднику УМВД конверт с 30 тысячами рублей и жарко прошептала что-то вроде: "Сделай моего мужа мятежником!" Увы, полисмен к такому был подготовлен: даму взяли, и вместо Америки она может уехать в нашу родную тюрьму на 8 лет за дачу взятки должностному лицу.