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Эксперт рассказал о причинах повышения первого взноса по ипотеке

Первый взнос по ипотеке может быть повышен до 25-30%. К лету следующего года, вероятно, останется всего несколько программ поддержки, направленных на определённые слои населения, причем она будет более «социальной».

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