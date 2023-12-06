Эксперт рассказал о причинах повышения первого взноса по ипотеке

Первый взнос по ипотеке может быть повышен до 25-30%. К лету следующего года, вероятно, останется всего несколько программ поддержки, направленных на определённые слои населения, причем она будет более «социальной».
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