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Графи плановых отключений электроэнергии на ноябрь 2021

Графи плановых отключений электроэнергии на ноябрь 2021

Уважаемые жители городского округа Керчь!ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в ноябре в период с 8 до 17часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику.

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