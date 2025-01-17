Пьяный угонщик получил четыре года колонии за поездку на машине соседа

Житель Карелии угнал автомобиль и оказался в кювете: суд вынес приговор В Карелии осудили 34-летнего мужчину из Медвежьегорского района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, за угон автомобиля.
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