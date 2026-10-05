Мэр Москвы рассказал о первом месяце работы Рублево-Архангельской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в публикации в своем официальном канале на отечественной платформе MAX сообщил, что на Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена москвичи и гости столицы уже совершили свыше 850 тысяч поездок.
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