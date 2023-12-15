Первый новый аттракцион прибыл в глазовский парк Горького

Глазов. Удмуртия. Первый новый аттракцион прибыл в Глазов для парка Горького. Как сообщает пресс-служба администрации города, ведётся установка цепочной карусели «Вихрь», установку планируют завершить к концу недели.
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