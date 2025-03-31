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Жительница Севастополя может расплатиться за шопинг годами заключения

Жительница Севастополя может расплатиться за шопинг годами заключения

Жительница Севастополя может расплатиться за шопинг годами заключения.Женщина вынесла из местного магазина две пары женских брюк и два мужских джемпера, сломав антикражные датчики в примерочной, сообщили в полиции города.

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