Жительница Севастополя может расплатиться за шопинг годами заключения.Женщина вынесла из местного магазина две пары женских брюк и два мужских джемпера, сломав антикражные датчики в примерочной, сообщили в полиции города.
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