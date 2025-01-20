В крови умершего пресс-секретаря певца Shaman не нашли запрещенных веществ

Запрещенные вещества в крови умершего пресс-секретаря певца Shaman, руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» Антона Коробкова-Землянского не обнаружены, сообщает 20 января РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
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