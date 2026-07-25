«Наполи» может подписать контракт с Влаховичем, если Лукаку покинет клуб

«Наполи» начал работу по возможному трансферу экс-форварда « Ювентуса » Душана Влаховича . Неаполитанцы находятся в поиске еще одного нападающего, который мог бы составить конкуренцию и усилить линию атаки вместе с Расмусом Хейлундом.