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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Наполи» может подписать контракт с Влаховичем, если Лукаку покинет клуб

«Наполи» начал работу по возможному трансферу экс-форварда « Ювентуса » Душана Влаховича . Неаполитанцы находятся в поиске еще одного нападающего, который мог бы составить конкуренцию и усилить линию атаки вместе с Расмусом Хейлундом.

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