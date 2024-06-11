Europe 1: Макрон может подать в отставку на фоне провала его партии на выборах в Европарламент Europe 1: Макрон может подать в отставку на фоне провала его партии на выборах в ЕвропарламентНа прошлой неделе в странах Евросоюза прошли выборы в общеевропейский парламент, на которых партия «Возрождение» французского президента Эммануэля Макрона потерпела сокрушительное поражение, но зато значительных успехов достигла ультраправая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен.