Europe 1: Макрон может подать в отставку на фоне провала его партии на выборах в Европарламент Europe 1: Макрон может подать в отставку на фоне провала его партии на выборах в ЕвропарламентНа прошлой неделе в странах Евросоюза прошли выборы в общеевропейский парламент, на которых партия «Возрождение» французского президента Эммануэля Макрона потерпела сокрушительное поражение, но зато значительных успехов достигла ультраправая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
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