Российские бойцы уничтожили автомобиль ВСУ

Пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала видео ликвидации автомобиля ВСУ в зоне СВО. Операторы отдельного отряда специального назначения «Охотник» 51‑й гвардейской общевойсковой армии успешно нейтрализовали автотранспорт Вооруженных сил Украины.
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