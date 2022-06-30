Самокаты предлагают приравнять с автомобилям с регистрацией в ГИБДД, страховкой и оплатой транспортного налога

В России хотят запретить электросамокаты детям до 18 лет, выдать устройствам номера и признать их источниками повышенной опасности Член Совета Федерации РФ Александр Башкин заявил, что некоторые электросамокаты нужно переводить в разряд полноценных транспортных средств, обязав регистрировать их в ГИБДД, страховать и платить за них транспортный налог.