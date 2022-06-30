iXBT.com

24 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    А что наше государство делает для того, чтобы широко используемые программные продукты ("Бухгалтерия-С", очень многие...«Через десять лет...
  • Вальтер Юпитер
    Я за свою жизнь съездил все МОСКВИЧи Советского союза и один Пирожок. Неплохая машина. Только нужно её довести до сов...33% россиян не пр...
  • kirgetovamn Киргетова
    Илон Маск-опасный циничный тип ,которому нужны огромные деньги для своей корпорации, не гнушается выгодами от цветных...«Сказка закончила...

Самокаты предлагают приравнять с автомобилям с регистрацией в ГИБДД, страховкой и оплатой транспортного налога

Самокаты предлагают приравнять с автомобилям с регистрацией в ГИБДД, страховкой и оплатой транспортного налога

В России хотят запретить электросамокаты детям до 18 лет, выдать устройствам номера и признать их источниками повышенной опасности Член Совета Федерации РФ Александр Башкин заявил, что некоторые электросамокаты нужно переводить в разряд полноценных транспортных средств, обязав регистрировать их в ГИБДД, страховать и платить за них транспортный налог.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх