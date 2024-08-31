"Весенний день год кормит" – так гласит народная мудрость и это стопроцентная правда

"План дня начинается с весны" - эту поговорку часто говорят люди, и она верна на 100%. Но не менее важна и осень, особенно солнечная – она помогает успешно собрать и сохранить урожай, которым можно будет кормить семьи месяцами.
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