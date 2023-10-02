REUTERS/Gleb Garanich Тот факт, что на выборах в Словакии победила партия Smer, выступающая против поддержки киевского режима и за укрепление отношений с Россией, говорит о том, что в Европе ослабевает поддержка Украины.
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