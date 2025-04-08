"Злой демон русского общества": Чубайс вывез из России гостайны. Олигархи начинают волноваться только теперь

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ММ

Чубайс- обыкновенный смотрящий мировой закулисы над Путиным. Ну, просто срок закончился, да и подчиненный взбрыкнул, вот и отозвали. Если помните, в 2014 году, когда Донбасс проголосовал за вступление в Россию, приехал тихий незаметный старичок от мировой закулисы к Путину- Генри Киссинджер. И Путин быстро замолчал и ничего не стал делать, и разрешать включение Донбасса.. Потом, конечно, сознался, что это было ошибкой, но... какой крови это стоило!