Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Злой демон русского общества": Чубайс вывез из России гостайны. Олигархи начинают волноваться только теперь

"Злой демон русского общества": Чубайс вывез из России гостайны. Олигархи начинают волноваться только теперь

Царьград Фото: коллаж Царьград Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании "Роснано" и наложил арест на денежные средства и имущество бывшего руководителя компании Анатолия Чубайса, а также ещё семи лиц, на общую сумму 5,6 млрд рублей.

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Комментарии
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нн
наталья никифорова
Да уж, нет на него Меркадера.....
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11 час.
ВН
Валерий Николаевич
И человека, который вручил бы ему ледоруб с нужным приказом...
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11 час.
М
ММ
Чубайс- обыкновенный смотрящий мировой закулисы над Путиным. Ну, просто срок закончился, да и подчиненный взбрыкнул, вот и отозвали. Если помните, в 2014 году, когда Донбасс проголосовал за вступление в Россию, приехал тихий незаметный старичок от мировой закулисы к Путину- Генри Киссинджер. И Путин быстро замолчал и ничего не стал делать, и разрешать включение Донбасса.. Потом, конечно, сознался, что это было ошибкой, но... какой крови это стоило!
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10 час.
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