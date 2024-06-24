Украинского генерала обвинили в том, что он нанес ВСУ юольше потерь, чем российская армия

Начальник штаба запрещенного в РФ по обвинению в неонацизме и экстремизме украинского вооруженного формирования «Азов» Богдан Кротевич подал заявление в украинское Госбюро расследований на украинского генерала, обвинив его в совершении военных преступлений.
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