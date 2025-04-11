Невролог Демьяновская посоветовала слушать музыку перед сном

Для релаксации Человеку следует слушать музыку для релаксации перед сном, особенно если есть трудности с засыпанием, рассказала в интервью РИАМО врач-невролог кандидат медицинских наук эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
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