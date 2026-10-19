Сбои в работе «Яндекс Go», «Карт» и «Браузера» в Ростовской области продолжаются по состоянию на 19 октября, спустя более недели после атак на дата-центры компании.
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