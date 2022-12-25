Никогда такого не было и вот опять — Шарль Мишель предлагает «приостановить» членство России в Совбезе ООН

Мои постоянные читатели наверняка помнят, что о возможности исключения России из Совбеза ООН я говорил некоторое время назад в статье: США будут пытаться исключить Россию из Совбеза ООН и сделать из организации проводника своих национальных интересов А ещё они наверняка помнят, как на меня тогда обрушивались в комментариях (на Дзене) отдельные горячие головы, говоря, что я ничего не понимаю, ведь исключить Россию из Совбеза ООН по уставу невозможно, и что если они попытаются, то это приведёт к разрушению ООН.