Благовещение Пресвятой Богородицы и святого Тихона 2024: Что можно и что нельзя 7 апреля — дела, грехи, молитва, приметы Алиса БронскаяВ этот весенний день, 7 апреля 2024 года, православный мир отмечает важный праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы и вспоминает святого Тихона.