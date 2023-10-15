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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глебов о Кузяеве: «Хорошо двигается, усталости как будто не накопилось. Во Франции кушать нечего, может»

Глебов о Кузяеве: «Хорошо двигается, усталости как будто не накопилось. Во Франции кушать нечего, может»

«Видно, что Миранчук и Кузяев физически готовы хорошо. Тот же Далер: было видно, что он хорошо двигается, как будто усталости у него не накопилось.

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