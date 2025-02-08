Орловцам рассказали, как студенты видят свое будущее

44% студентов планируют занять высокие посты через 3-4 года, а 33% — через 5-7 лет. На фестивале «СтудФест-2025» Т1, один из лидеров отечественного ИТ-рынка, узнал у российских студентов, каким они видят свой профессиональный путь в сфере информационных технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)