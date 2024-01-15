Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 января, вечер

Минобороны России публикует заявление начальника пресс-центра группировки «Днепр». На ЗАПОРОЖСКОМ НАПРАВЛЕНИИ подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 3-й и 14-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов ВЕРБОВОЕ, РАБОТИНО и НОВОПОКРОВКА Запорожской области.