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Новости экономики России

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В “Русагро” уточнили информацию о распределении акции после решения суда

В “Русагро” уточнили информацию о распределении акций. Согласно положениям решения совета директоров Банка России от 26 апреля 2024 года распределение среди держателей ГДР ROS AGRO PLC в российских депозитариях будет проведено в автоматическом режиме, то есть без необходимости подачи специальной заявки.

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