Бастрыкин затребовал доклад из-за гибели алтайского замминистра в ДТП

Помимо Владимира Локтюшова, в аварии погиб еще один человек и трое — пострадали Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов.