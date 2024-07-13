Бастрыкин затребовал доклад из-за гибели алтайского замминистра в ДТП

Помимо Владимира Локтюшова, в аварии погиб еще один человек и трое — пострадали Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов.
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