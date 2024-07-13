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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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  • valentina sergeeva
    Если до сих пор не запретили, опять-таки возникает вопрос: кто у нас засел в Госдуме и как пролез?!В РФ могут запрет...
  • Е Пронина
    запретить надо усыновлять всем иностранным гражданам , только гражданам РФ усыновление))В РФ могут запрет...
  • Елена Верия (Безденежных)
    А что, еще до сих пор не запретили????????????????????!!!!!!!! Ну, вообще жутко становится... Давно пора! Или только ...В РФ могут запрет...

Бастрыкин затребовал доклад из-за гибели алтайского замминистра в ДТП

Бастрыкин затребовал доклад из-за гибели алтайского замминистра в ДТП

Помимо Владимира Локтюшова, в аварии погиб еще один человек и трое — пострадали Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов.

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