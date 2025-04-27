Расстрелявший девять человек под Тверью обвинил их в том, что они не извинились

Расстрелявший девять человек в дачном кооперативе поселка Редкино Тверской области Сергей Егоров заявил, что извинения могли предотвратить трагедию, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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