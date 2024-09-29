Удар по Бейруту: гибель или ранение Хасана Насраллы? Ольга Вайленко27 сентября мир потрясла новость: лидер ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасан Насралла был якобы убит в результате авиаудара израильской армии по Бейруту.
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