Сальдо: ВСУ потеряли до пяти тысяч солдат при попытках форсировать Днепр

Global Look Press/President Of Ukraine/Keystone Press Agency До пяти тысяч солдат потеряли Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии