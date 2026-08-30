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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о 19-летнем Питарче: «Мышцы на его ногах такие же, как у меня. Ему нужно добавить пару килограммов»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о полузащитнике Тьяго Питарче. «Арбелоа проделал фантастическую работу внизу.

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