В Госдуме предложили разрешить россиянам тратить маткапитал на лечение и лекарства для детей

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов вместе с командой депутатов предложил Правительству России дополнить закон новой статьёй и разрешить гражданам тратить средства материнского капитала на лечение детей в любых медучреждениях, в том числе частных, а также покупать лекарства, выписанные врачом.