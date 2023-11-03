В Госдуме предложили разрешить россиянам тратить маткапитал на лечение и лекарства для детей

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов вместе с командой депутатов предложил Правительству России дополнить закон новой статьёй и разрешить гражданам тратить средства материнского капитала на лечение детей в любых медучреждениях, в том числе частных, а также покупать лекарства, выписанные врачом.
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