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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

В Госдуме предложили разрешить россиянам тратить маткапитал на лечение и лекарства для детей

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов вместе с командой депутатов предложил Правительству России дополнить закон новой статьёй и разрешить гражданам тратить средства материнского капитала на лечение детей в любых медучреждениях, в том числе частных, а также покупать лекарства, выписанные врачом.

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