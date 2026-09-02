СБУ сообщила о якобы предотвращении покушения на лидера российской оппозиции

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны страны якобы предотвратили теракт, который готовился против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения.
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