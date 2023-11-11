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Немецкий генерал: разгром ВСУ неизбежен, следующие цели России определены

Немецкий генерал: разгром ВСУ неизбежен, следующие цели России определены

Вооруженные силы России, сдержав наступление ВСУ, создали серьезные резервы для дальнейшего наступления на Одессу, которое украинской армии будет сдержать сложно, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, немецкий генерал в отставке Харальд Куят в интервью Youtube-каналу HKCM.

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