Немецкий генерал: разгром ВСУ неизбежен, следующие цели России определены

Вооруженные силы России, сдержав наступление ВСУ, создали серьезные резервы для дальнейшего наступления на Одессу, которое украинской армии будет сдержать сложно, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, немецкий генерал в отставке Харальд Куят в интервью Youtube-каналу HKCM.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии