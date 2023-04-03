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Сбежавший из Украины одиозный политолог Ковтун случайно раскрыл свое местоположение

Сбежавший из Украины одиозный политолог Ковтун случайно раскрыл свое местоположение

Украинский политолог Вячеслав Ковтун сам дал подсказку всем тем, кто его разыскивает. Соотечественники неоднократно призывали к расправе над ним.

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