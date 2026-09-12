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ТАСС

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Эксперт Сулдин заявил, что банк не вправе отказать в приеме сомнительной купюры

Эксперт Сулдин заявил, что банк не вправе отказать в приеме сомнительной купюры

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Российские банки обязаны принимать у граждан вызывающие сомнение купюры для обмена или проведения экспертизы и не имеют права отказывать в этой услуге.

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