Митчелл Робинсон перенес вторую за сезон операцию на левом голеностопе

Процедура состоялась в понедельник. Центровой «Никс» будет повторно осмотрен через 6-8 недель. В декабре Робинсон перенес операцию на том же голеностопе и пропустил 50 матчей, прежде чем вернуться в состав «Нью-Йорка» в конце марта.
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