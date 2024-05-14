Митчелл Робинсон перенес вторую за сезон операцию на левом голеностопе

Процедура состоялась в понедельник. Центровой «Никс» будет повторно осмотрен через 6-8 недель. В декабре Робинсон перенес операцию на том же голеностопе и пропустил 50 матчей, прежде чем вернуться в состав «Нью-Йорка» в конце марта.